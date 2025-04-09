Вчені вперше відродили вимерлих вовків — що відомо

Вчені відродили вимерлих “лютих” вовків — фото
Американські вчені відродили "лютих" вовків, які вимерли понад 10 тисяч років тому. Ці "лютововки" стали відомими завдяки серіалу "Гра престолів".
Про відродження повідомив журнал TIME.
Відродження вимерлих "лютих" вовків — що відомо
Біотехнологічна компанія Colossal Biosciences оголосила про народження трьох цуценят виду dire wolves — хижаків, які вимерли понад 10 тисяч років тому і стали відомими завдяки серіалу "Гра престолів".
Вчені проаналізували ДНК, отриману з давніх зразків — 13 000-річного зуба та 72 000-річної черепної кістки, — і виявили близько 20 генетичних відмінностей між сірими вовками та лютими вовками. Потім ці зміни були внесені в клітини сірого вовка за допомогою CRISPR, після чого модифіковані ядра були перенесені до яйцеклітин, з яких розвинулися ембріони. З 45 створених ембріонів троє були успішно імплантовані сурогатним матерям — собакам.
Новонароджених назвали Рем, Ромул і Кхалісі. Ці вовки з’явилися на світ 1 жовтня 2024 року в одному із природних заповідників США.
Вони мешкають у спеціальному заповіднику площею 2 000 акрів у США, де за ними ведеться постійний нагляд. Ці вовки мають характерні риси лютого вовка, зокрема більший розмір тіла, ширшу голову та біле забарвлення шерсті. Очікується, що в дорослому віці вони досягнуть довжини 1,8 метра та ваги близько 68 кг.
Цей прорив у галузі генетики викликав значний інтерес та дискусії в науковій спільноті. Деякі експерти ставлять під сумнів, чи можна вважати цих тварин справжніми лютими вовками, оскільки вони є генетично модифікованими сірими вовками. Інші ж вбачають у цьому досягненні потенціал для збереження біорізноманіття та відновлення вимерлих видів.
Варто зазначити, що люті вовки не є прямими родичами сучасних сірих вовків. Генетичні дослідження показали, що вони розійшлися з спільним предком близько 5,7 мільйона років тому, що робить їх ближчими до шакалів, ніж до сірих вовків.
Цей випадок піднімає важливі етичні питання щодо відновлення вимерлих видів та потенційних наслідків таких дій для екосистем і біорізноманіття.
Як ми повідомляли раніше, дослідникам з США вдалося здійснити квантову телепортацію.
Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з'ясували, що деякі віруси можуть бути непоміченими. Вони пояснили, як хвороби можуть "обманювати" імунітет.
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