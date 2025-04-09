Вчені вперше відродили вимерлих вовків — що відомо

Вимерлі "люті" вовки, яких вдалося відродити. Фото: Reuters

Американські вчені відродили "лютих" вовків, які вимерли понад 10 тисяч років тому. Ці "лютововки" стали відомими завдяки серіалу "Гра престолів".

Про відродження повідомив журнал TIME.

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Відродження вимерлих "лютих" вовків — що відомо

Біотехнологічна компанія Colossal Biosciences оголосила про народження трьох цуценят виду dire wolves — хижаків, які вимерли понад 10 тисяч років тому і стали відомими завдяки серіалу "Гра престолів".

Коллаж Роберта Кларка. Фото: TIME

Вчені проаналізували ДНК, отриману з давніх зразків — 13 000-річного зуба та 72 000-річної черепної кістки, — і виявили близько 20 генетичних відмінностей між сірими вовками та лютими вовками. Потім ці зміни були внесені в клітини сірого вовка за допомогою CRISPR, після чого модифіковані ядра були перенесені до яйцеклітин, з яких розвинулися ембріони. З 45 створених ембріонів троє були успішно імплантовані сурогатним матерям — собакам.

Рем у два місяці. Фото: Colossal Biosciences

Новонароджених назвали Рем, Ромул і Кхалісі. Ці вовки з’явилися на світ 1 жовтня 2024 року в одному із природних заповідників США.

Вони мешкають у спеціальному заповіднику площею 2 000 акрів у США, де за ними ведеться постійний нагляд. Ці вовки мають характерні риси лютого вовка, зокрема більший розмір тіла, ширшу голову та біле забарвлення шерсті. Очікується, що в дорослому віці вони досягнуть довжини 1,8 метра та ваги близько 68 кг.

Цей прорив у галузі генетики викликав значний інтерес та дискусії в науковій спільноті. Деякі експерти ставлять під сумнів, чи можна вважати цих тварин справжніми лютими вовками, оскільки вони є генетично модифікованими сірими вовками. Інші ж вбачають у цьому досягненні потенціал для збереження біорізноманіття та відновлення вимерлих видів.

Рем у п'ять місяців. Фото: Colossal Biosciences

Варто зазначити, що люті вовки не є прямими родичами сучасних сірих вовків. Генетичні дослідження показали, що вони розійшлися з спільним предком близько 5,7 мільйона років тому, що робить їх ближчими до шакалів, ніж до сірих вовків.

Ромул у п'ять місяців. Фото: Роберт Кларк для TIME

Цей випадок піднімає важливі етичні питання щодо відновлення вимерлих видів та потенційних наслідків таких дій для екосистем і біорізноманіття.

Як ми повідомляли раніше, дослідникам з США вдалося здійснити квантову телепортацію.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з'ясували, що деякі віруси можуть бути непоміченими. Вони пояснили, як хвороби можуть "обманювати" імунітет.