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Главная Новости дня В Житомирской области РФ атаковала немецкое предприятие: производство приостановлено

В Житомирской области РФ атаковала немецкое предприятие: производство приостановлено

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 15:33
В Житомирской области РФ атаковала немецкое предприятие
Нападение на немецкое предприятие. Фото: Виталий Бунечко/Facebook

Предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" подверглось нападению, в результате которого его производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения. Компания временно приостановила работу на неопределенный срок.

Об этом сообщила дирекция предприятия, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия разрушений

По данным компании, в результате атаки никто из сотрудников не пострадал. В то же время предприятие понесло масштабные разрушения, из-за чего продолжать производственную деятельность пока невозможно.

"Кромберг энд Шуберт Житомир" — гражданское предприятие со 100% немецкими инвестициями. Оно работает в Житомирской области на протяжении 11 лет и обеспечивает работой около 3500 человек.

Когда предприятие возобновит работу

В компании пока не называют возможные сроки возобновления работы. Их определят после завершения технической оценки и установления полного объема необходимых восстановительных работ.

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"Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок", — отметили в дирекции.

Там также поблагодарили работников за выдержку и экстренные службы — за оперативную работу.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил о трех кольцах ПВО вокруг Москвы и оценил результаты украинских ударов по РФ. Президент отметил, что Россия стянула в Москву системы противовоздушной обороны из разных регионов страны, в то же время Украина продолжает находить способы наносить удары по военным целям РФ.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска усилили атаки на автомобили в Херсонской области. По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, оккупанты устроили «свободную охоту» на гражданский транспорт, используя беспилотники.

Житомирская область разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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