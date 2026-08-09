В Житомирской области РФ атаковала немецкое предприятие

Нападение на немецкое предприятие. Фото: Виталий Бунечко/Facebook

Предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" подверглось нападению, в результате которого его производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения. Компания временно приостановила работу на неопределенный срок.

Об этом сообщила дирекция предприятия, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия разрушений

По данным компании, в результате атаки никто из сотрудников не пострадал. В то же время предприятие понесло масштабные разрушения, из-за чего продолжать производственную деятельность пока невозможно.

"Кромберг энд Шуберт Житомир" — гражданское предприятие со 100% немецкими инвестициями. Оно работает в Житомирской области на протяжении 11 лет и обеспечивает работой около 3500 человек.

Когда предприятие возобновит работу

В компании пока не называют возможные сроки возобновления работы. Их определят после завершения технической оценки и установления полного объема необходимых восстановительных работ.

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"Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок", — отметили в дирекции.

Там также поблагодарили работников за выдержку и экстренные службы — за оперативную работу.

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