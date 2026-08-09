На Житомирщині РФ атакували німецьке підприємство

Атака німецького підприємства. Фото: Віталій Бунечко/Facebook

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" зазнало атаки, внаслідок якої його виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження. Компанія тимчасово призупинила роботу на невизначений термін.

Про це повідомила дирекція підприємства, інформує Новини.LIVE.

Які наслідки руйнувань

За даними компанії, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Водночас підприємство зазнало масштабних руйнувань, через що продовжувати виробничу діяльність наразі неможливо.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" є цивільним підприємством зі 100% німецькими інвестиціями. Воно працює в Житомирському регіоні протягом 11 років та забезпечує роботою близько 3500 людей.

Коли підприємство відновить роботу

У компанії поки не називають можливих термінів відновлення роботи. Їх визначать після завершення технічної оцінки та встановлення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт.

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"Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін", — зазначили в дирекції.

Там також подякували працівникам за витримку та екстреним службам — за оперативну роботу.

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