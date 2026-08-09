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Головна Новини дня На Житомирщині РФ атакували німецьке підприємство: виробництво призупинили

На Житомирщині РФ атакували німецьке підприємство: виробництво призупинили

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 15:33
На Житомирщині РФ атакували німецьке підприємство
Атака німецького підприємства. Фото: Віталій Бунечко/Facebook

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" зазнало атаки, внаслідок якої його виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження. Компанія тимчасово призупинила роботу на невизначений термін.

Про це повідомила дирекція підприємства, інформує Новини.LIVE.

Які наслідки руйнувань

За даними компанії, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Водночас підприємство зазнало масштабних руйнувань, через що продовжувати виробничу діяльність наразі неможливо.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" є цивільним підприємством зі 100% німецькими інвестиціями. Воно працює в Житомирському регіоні протягом 11 років та забезпечує роботою близько 3500 людей.

Коли підприємство відновить роботу

У компанії поки не називають можливих термінів відновлення роботи. Їх визначать після завершення технічної оцінки та встановлення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт.

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"Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін", — зазначили в дирекції.

Там також подякували працівникам за витримку та екстреним службам — за оперативну роботу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив про три кільця ППО навколо Москви та оцінив результати українських ударів по РФ. Президент зазначив, що Росія стягнула до Москви системи протиповітряної оборони з різних регіонів країни, водночас Україна продовжує знаходити способи завдавати ударів по військових цілях РФ.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська посилили атаки на автомобілі в Херсонській області. За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти влаштували "вільне полювання" на цивільний транспорт, використовуючи безпілотники.

Житомирська область руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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