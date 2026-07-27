В Запорожье из-за удара РФ разрушен дом, есть погибший и пострадавшие

Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В понедельник ранним утром, 27 июля, россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела были разрушены и повреждены дома, также известно о погибшем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской областной военной администрации.

Последствия обстрела Запорожья утром 27 июля

В своем Telegram-канале глава ОВА Иван Федоров писал, что после 03:30 существовала угроза применения дронов, КАБ и баллистики. Уже в пять утра он сообщил, что имеются разрушения.

Впоследствии, как выяснилось, враг разрушил КАБом частный дом и убил 67-летнего мужчину. Позже из-под завалов этого же дома спасатели извлекли 22-летнего молодого человека и, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, оккупанты повредили дроном квартиру в многоэтажном доме. В результате ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 26 августа россияне также атаковали Запорожье КАБами. В результате обстрела были повреждены дома, учебное заведение, складские помещения, а также погиб один человек.

Также мы писали, что враг нанес удар по жилому кварталу Запорожья и 25 июля. Тогда пострадали 9 человек, один человек погиб.