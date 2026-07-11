В Запорожье из-под завалов достали тело мужчины: погибли два человека
Вечером 10 июля российская оккупационная армия обстреляла Запорожье управляемыми авиабомбами. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Всего погибли два человека.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.
Обстрел Запорожья 11 июля
"Уже два человека погибли в результате авиаудара по Запорожью, который произошел накануне", — говорится в сообщении.
Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Кроме того, 33 человека получили травмы, среди них двое детей.
В настоящее время аварийно-спасательные работы уже завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы.
Как писали Новини.LIVE, 11 июля россияне нанесли три авиаудара по Сумам. В Заречном районе пострадала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
Под вражескими авиабомбами сегодня также оказался Славянск. Враг наносил удары "ФАБ-250" с УМПК, в результате чего один человек погиб, а трое гражданских получили ранения.
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