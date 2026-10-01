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В Закарпатье грузовик протаранил автомобили: есть погибший

Ua ru
1 октября 2026 06:20
30 сентября 2026 года в Закарпатье произошло ДТП со смертельным исходом с участием грузовика
Место ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В среду, 30 сентября, на въезде в город Тячев Закарпатской области произошло ДТП. Возле контрольно-пропускного пункта Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате аварии один человек погиб. Также есть пострадавшие.

Об этом со ссылкой на полицию Закарпатской области сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП

По предварительной информации правоохранителей, водитель грузовика превысил скорость и не соблюдал дистанцию. Грузовик сначала врезался в автомобиль ВАЗ, который стоял впереди него, а затем по инерции столкнулся еще и с автомобилями Volkswagen, Honda и Ford. 55-летний водитель ВАЗа погиб. Пострадали двое человек из автомобиля Honda. Пострадавших в возрасте 54 и 67 лет госпитализировали.

Водители были трезвыми. 48-летнего мужчину, управлявшего грузовиком, задержат. Информация о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что утром 26 сентября в Житомирской области столкнулись два грузовика и два автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Одного из водителей деблокировали спасатели.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на управление Нацполиции Черниговской области писал о столкновении пассажирского поезда и грузовика. Авария произошла 16 сентября в Черниговском районе. Пострадал водитель грузового автомобиля.

ДТП авария грузовики водители погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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