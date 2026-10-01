На Закарпатті 30 вересня 2026 року сталася смертельна ДТП за участю фури

Місце ДТП. Фото: Нацполіція України

У середу, 30 вересня, на в'їзді в місто Тячів Закарпатської області сталася ДТП. Біля контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України (ДПСУ) зіткнулися фура і чотири легкових автомобілі. Унаслідок аварії одна людина загинула. Також є постраждалі.

Про це з посиланням на поліцію Закарпатської області передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією правоохоронців, водій фури перевищив швидкість і не дотримався дистанції. Вантажівка спочатку виїхала в автомобіль ВАЗ, який стояв попереду неї, а потім за інерцією зіткнулася ще й з автівками Volkswagen, Honda і Ford. 55-річний керманич ВАЗ загинув. Травмувалися двоє людей з автомобіля Honda. Потерпілих віком 54 і 67 років госпіталізували.

Водії були тверезими. 48-річного чоловіка, який керував вантажівкою, затримають. Інформацію про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що вранці 26 вересня на Житомирщині зіткнулися дві вантажівки та два автомобілі. Постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей. Одного з водіїв деблокували рятувальники.

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Також Новини.LIVE з посиланням на управління Нацполіції Чернігівщини писав про зіткнення пасажирського поїзда і вантажівки. Аварія сталася 16 вересня в Чернігівському районі. Постраждав водій вантажного автомобіля.