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Главная Новости дня В Варшаве из-за аварии на железной дороге задержали десятки поездов

В Варшаве из-за аварии на железной дороге задержали десятки поездов

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 11:32
В Варшаве из-за аварии на железной дороге задержали десятки поездов
Польская железная дорога. Фото: Getty Images

Утром 3 августа на центральном железнодорожном вокзале Варшавы произошла неисправность системы управления движением. Из-за этого ряд поездов курсировал с задержками до 40 минут, однако в настоящее время движение постепенно возвращается к штатному расписанию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польского железнодорожного оператора PKP Polskie Linie Kolejowe.

Что произошло на вокзале в Варшаве

В PKP PLK сообщили, что из-за неисправности оборудования на станции «Варшава-Центральная» возможны задержки поездов примерно на 30 минут. Часть рейсов временно перенаправили через соседнюю станцию «Варшава-Середмиесть», которая соединена с главным вокзалом туннелем.

Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию о рейсах на сайтах перевозчиков и в сервисе Portal Pasażera.

В компании отметили, что технические службы непрерывно работали над устранением неисправности.

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По информации PKP PLK, в 07:50 неисправность системы управления движением на станции Варшава-Центральная была устранена.

В настоящее время железнодорожное движение постепенно возвращается к расписанию. В то же время после 08:00 отдельные поезда, проходящие через Варшаву, по-прежнему прибывали с опозданием на 30–40 минут.

Среди рейсов, которые подверглись задержкам, были междугородние поезда IC «Lazur» (Лодзь — Гдыня), IC «Oleńka» и IC «Karkonosze» (Вроцлав — Варшава), а также пригородные поезда Koleje Mazowieckie, курсирующие между аэропортом Шопена и Модлином.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше задержали 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в нападении с ножом на женщину. Инцидент произошел в городе Торунь, а пострадавшая получила тяжкие ранения. Польская полиция задержала молодого человека вскоре после нападения, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Также Новини.LIVE писали, что представитель Польши на «Евровидении-2016» Михал Шпак выразил поддержку украинцам. Артист заявил, что восхищается мужеством украинского народа, пожелал Украине мира и подчеркнул, что поляки и впредь остаются рядом с украинцами в сложные времена.

Польша сбой железная дорога Варшава
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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