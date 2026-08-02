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Главная Новости дня В Польше 18-летнего украинца подозревают в нападении на женщину с ножом

В Польше 18-летнего украинца подозревают в нападении на женщину с ножом

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 18:06
Во Вроцлаве женщину ранили ножом: задержали 18-летнего украинца
Польская полиция. Фото: Reuters

В польском Вроцлаве произошло нападение с ножом, в результате которого 30-летняя гражданка Польши была госпитализирована в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в покушении на убийство.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

Нападение произошло в жилом доме во Вроцлаве

По данным следствия, инцидент произошел вечером 1 августа. Молодой человек, по предварительной версии, проследил за женщиной до здания, после чего напал на нее на лестнице и ранил ножом.

После нападения мужчина пытался скрыться, однако полиции удалось оперативно его задержать. В настоящее время ему планируют предъявить обвинение в покушении на убийство.

Пострадавшую 30-летнюю женщину госпитализировали. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

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Мотив нападения устанавливается

Правоохранители пока не сообщают, что могло стать причиной нападения, а также были ли знакомы между собой подозреваемый и потерпевшая. Ожидается, что дополнительную информацию прокуратура Польши обнародует после завершения первых следственных действий.

На фоне последних подобных инцидентов в Польше правоохранители заявили, что все случаи насилия будут получать надлежащую реакцию.

Новини.LIVE сообщали, что в польском городе Гдыня правоохранители задержали 76-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на 40-летнюю украинку. Инцидент произошел 30 июля, после чего подозреваемый покинул место происшествия и несколько дней находился в розыске.

Новини.LIVE писали, что в Польше в пригородном поезде произошел конфликт между двумя мужчинами и 16-летним гражданином Украины. После вмешательства проводника и пассажиров нарушителей вывели из вагона, а впоследствии полиция привлекла их к ответственности.

Польша нападение покушение
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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