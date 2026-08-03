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Головна Новини дня У Варшаві через аварію на залізниці затримали десятки поїздів

У Варшаві через аварію на залізниці затримали десятки поїздів

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 11:32
У Варшаві через аварію на залізниці затримали десятки поїздів
Польська залізниця. Фото: Getty Images

На центральному залізничному вокзалі Варшави вранці 3 серпня сталася несправність системи керування рухом. Через це низка поїздів курсувала із затримками до 40 хвилин, однак наразі рух поступово повертається до штатного графіка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

Що сталося на вокзалі у Варшаві

У PKP PLK повідомили, що через несправність обладнання на станції Варшава-Центральна можливі затримки поїздів приблизно на 30 хвилин. Частину рейсів тимчасово спрямували через сусідню станцію Варшава-Середмістя, яка сполучена з головним вокзалом тунелем.

Пасажирів закликали перевіряти актуальну інформацію про рейси на сайтах перевізників та в сервісі Portal Pasażera.

У компанії зазначили, що технічні служби безперервно працювали над усуненням несправності.

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За інформацією PKP PLK, о 07:50 несправність системи керування рухом на станції Варшава-Центральна усунули.

Наразі залізничний рух поступово повертається до розкладу. Водночас після 08:00 окремі потяги, що проходять через Варшаву, все ще прибували із запізненням на 30–40 хвилин.

Серед рейсів, які зазнали затримок, були міжміські поїзди IC "Lazur" (Лодзь — Гдиня), IC "Oleńka" та IC "Karkonosze" (Вроцлав — Варшава), а також приміські поїзди Koleje Mazowieckie, що курсують між аеропортом Шопена та Модліном.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі затримали 18-річного громадянина України, якого підозрюють у нападі з ножем на жінку. Інцидент стався у місті Торунь, а постраждала зазнала тяжких поранень. Польська поліція затримала юнака невдовзі після нападу, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Також Новини.LIVE писали, що представник Польщі на Євробаченні-2016 Міхал Шпак висловив підтримку українцям. Артист заявив, що захоплюється мужністю українського народу, побажав Україні миру та наголосив, що поляки й надалі залишаються поруч із українцями у складні часи.

Польща збій залізниця Варшава
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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