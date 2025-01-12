День политзаключенного 12 января - почему сейчас это приобрело особое значение

Психиатрическая больница, где советская власть держала политзаключенных. Фото: архив

В Украине в воскресенье, 12 января, отмечают День политического узника. Именно в эту дату в 1972 году состоялась одна из крупнейших волн репрессий в Советском Союзе против деятелей с проукраинской позицией.

Об этом пишет издание Букви в Instagram.

Читайте также:

Почему важен День политзаключенного

Так, 12-14 января 1972 года Советская власть провела одну из крупнейших волн репрессий против украинских деятелей культуры. Тогда произошли погромы оппозиционной интеллигенции и сотни арестов с очень суровыми приговорами "посвятили" к 50-й годовщине создания СССР. Память жертв советской политики начали чтить с 1975 года.

Самой известной является история "арестованной коляды". Киевская и львовская молодежь в квартире бывшей жены Вячеслава Черновола Елены Антонив учили колядки со щедривками, мастерили маски, чтобы организовать вертеп. В новогоднюю ночь (чтобы меньше раздражать власть) они пошли колядовать по улицам Львова.

Участники "арестованной коляды". Фото: архив

В целом в вертепах приняло участие около 45 человек: супруги Калинцы, Василий Стус, художница Стефания Шабатура, педагог и литературный критик Владимир Иванишин, Мар'ян Гатала, Ярослав Лемик, Степан Бедрило, Любомир Крыса, Раиса Мороз, Николай Белоус и другие. В течение нескольких дней почти все участники коляды были арестованы.

Участники "арестованной коляды". Фото: архив

С 2014 года День украинского политзаключенного приобрел новую актуальность, ведь российский режим незаконно сажает и пытает украинских граждан, которые выступают против оккупации и агрессии Кремля.

С началом полномасштабного вторжения жертвами российского террора стали все, кто поддерживает независимость и суверенитет Украины. Среди них - ученые, писатели, активисты, представители местной власти и жители, которые выступили против агрессии Путина.

Напомним, сейчас известно об 1126 судебных материалах за "дискредитацию ВС РФ" в отношении жителей оккупированного Крыма.

Также в Симферополе агенты российских силовых структур провели задержание двух работников депо Крымской железной дороги, их избили.