Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине сегодня отмечают День политзаключенного arrow

В Украине сегодня отмечают День политзаключенного

12 января 2025 17:30
Евгения Брюховецкая - редактор
День политзаключенного 12 января - почему сейчас это приобрело особое значение
Психиатрическая больница, где советская власть держала политзаключенных. Фото: архив
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в воскресенье, 12 января, отмечают День политического узника. Именно в эту дату в 1972 году состоялась одна из крупнейших волн репрессий в Советском Союзе против деятелей с проукраинской позицией.

Об этом пишет издание Букви в Instagram.

Читайте также:

Почему важен День политзаключенного

Так, 12-14 января 1972 года Советская власть провела одну из крупнейших волн репрессий против украинских деятелей культуры. Тогда произошли погромы оппозиционной интеллигенции и сотни арестов с очень суровыми приговорами "посвятили" к 50-й годовщине создания СССР. Память жертв советской политики начали чтить с 1975 года.

Самой известной является история "арестованной коляды". Киевская и львовская молодежь в квартире бывшей жены Вячеслава Черновола Елены Антонив учили колядки со щедривками, мастерили маски, чтобы организовать вертеп. В новогоднюю ночь (чтобы меньше раздражать власть) они пошли колядовать по улицам Львова.

Украина чтит День политзаключенного: символ борьбы за свободу
Участники "арестованной коляды". Фото: архив

В целом в вертепах приняло участие около 45 человек: супруги Калинцы, Василий Стус, художница Стефания Шабатура, педагог и литературный критик Владимир Иванишин, Мар'ян Гатала, Ярослав Лемик, Степан Бедрило, Любомир Крыса, Раиса Мороз, Николай Белоус и другие. В течение нескольких дней почти все участники коляды были арестованы.

История Дня политзаключенного в Украине: почтение героев
Участники "арестованной коляды". Фото: архив

С 2014 года День украинского политзаключенного приобрел новую актуальность, ведь российский режим незаконно сажает и пытает украинских граждан, которые выступают против оккупации и агрессии Кремля.

С началом полномасштабного вторжения жертвами российского террора стали все, кто поддерживает независимость и суверенитет Украины. Среди них - ученые, писатели, активисты, представители местной власти и жители, которые выступили против агрессии Путина.

Напомним, сейчас известно об 1126 судебных материалах за "дискредитацию ВС РФ" в отношении жителей оккупированного Крыма.

Также в Симферополе агенты российских силовых структур провели задержание двух работников депо Крымской железной дороги, их избили.

тюрьма заключенные политики война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:42 Пограничники уничтожили пехоту и технику РФ на Харьковщине

17:30 В Украине сегодня отмечают День политзаключенного

17:25 Во Львове заметили суперкар Ferrari за 500 тысяч долларов — фото

17:25 Как изменятся тарифы Киевстара в 2025 году — объяснение оператора

17:15 Часы в очередях — пробки на трассе Одессе-Рени сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:09 Самые популярные университеты Украины по областям — рейтинг

16:53 В оккупированном Иловайске разбился автобус из РФ — есть погибшие

16:45 Одевайтесь теплее — на Одессу надвигается ощутимое похолодание

16:32 Заготовка дров возле водоема — можно ли рубить сухостой на берегу

16:28 Прокурор по делам против Трампа ушел в отставку, — Reuters

17:42 Пограничники уничтожили пехоту и технику РФ на Харьковщине

17:30 В Украине сегодня отмечают День политзаключенного

17:25 Во Львове заметили суперкар Ferrari за 500 тысяч долларов — фото

17:25 Как изменятся тарифы Киевстара в 2025 году — объяснение оператора

17:15 Часы в очередях — пробки на трассе Одессе-Рени сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:09 Самые популярные университеты Украины по областям — рейтинг

16:53 В оккупированном Иловайске разбился автобус из РФ — есть погибшие

16:45 Одевайтесь теплее — на Одессу надвигается ощутимое похолодание

16:32 Заготовка дров возле водоема — можно ли рубить сухостой на берегу

16:28 Прокурор по делам против Трампа ушел в отставку, — Reuters

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году