У Криму проти мешканців відкривають справи щодо "дискредитації армії"

Російські військові. Фото: Reuters

Росіяни продовжують відкривати справи проти українських громадян в тимчасово окупованому Криму. Так, наразі відомо про 1126 судових матеріалів за "дискредитацію ЗС РФ".

Про це повідомила пресслужба представництва президента в АРК.

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"Зафіксовано 1126 випадки надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 КпАП РФ до т.зв. судів на території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.

У представниці президента зауважили, що у 993 випадках з них було винесено постанову про накладення штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення.

Водночас триває розгляд матеріалів у 42 випадках. Станом на початок січня відомо про 218 незаконно ув’язнених в Криму, серед яких 133 — кримські татари.

Нагадаємо, агенти руху "АТЕШ" виявили нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому в Сакському районі Криму.

Також партизани провели успішну розвідку нових оборонних укріплень у Криму.