В Крыму против жителей открывают дела о "дискредитации армии"

Российские военные. Фото: Reuters

Россияне продолжают открывать дела против украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Так, сейчас известно о 1126 судебных материалах за "дискредитацию ВС РФ".

Об этом сообщила пресс-служба представительства президента в АРК.

Читайте также:

Дела в отношении украинцев в Крыму

"Зафиксировано 1126 случая поступления материалов, составленных по ст. 20.3.3 КоАП РФ в т.н. суды на территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

У представительницы президента отметили, что в 993 случаях из них было вынесено постановление о наложении штрафа или присоединено к другому делу по другой статье и вынесено совокупное решение.

В то же время продолжается рассмотрение материалов в 42 случаях. По состоянию на начало января известно о 218 незаконно заключенных в Крыму, среди которых 133 — крымские татары.

Напомним, агенты движения "АТЕШ" обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе Крыма.

Также партизаны провели успешную разведку новых оборонительных укреплений в Крыму.