Репресії в Криму — працівників залізниці звинувачують у співпраці з Україною

Працівники залізниці в Криму. Фото: росЗМІ

Кілька днів тому в Сімферополі агенти російських силових структур провели затримання двох працівників депо Кримської залізниці. Проти них застосували жорстокі репресії.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ".

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За інформацією агентів руху "АТЕШ", затримання супроводжувалося жорстоким побиттям двох співробітників, яке відбувалося під керівництвом представників ФСБ.

Затриманим інкримінують співпрацю з Силами оборони України та передачу важливих даних для потреб української армії. Наразі обох чоловіків помістили в СІЗО №2.

Представники руху "АТЕШ" зауважили, що подібні затримання стають дедалі частішими, особливо в кінці року. Часто людей звільняють після короткого утримання через відсутність доказів, але перед цим демонстративно затримують для формального виконання плану репресій та звітності перед вищим керівництвом РФ.

Російські силовики використовують старі методи залякування, щоб посилити контроль над населенням тимчасово окупованих територій. Проте рух опору заявляє, що такі дії тільки підсилюють бажання боротися зі свавіллям окупантів, а мережа опору продовжує розвиватися, незважаючи на тиск з боку російських силових органів.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" повідомили про перекидання техніки росіянами на Курськ. Також раніше окупанти заявляли про випадки саботажу серед російських військових на Херсонщині.