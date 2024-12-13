Репрессии в Крыму — работников железной дороги обвиняют в сотрудничестве с Украиной

В Крыму представители ФСБ жестоко избили железнодорожников
Несколько дней назад в Симферополе агенты российских силовых структур произвели задержание двух работников депо Крымской железной дороги.
Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ".
В Крыму ФСБ применяет репрессии против работников железной дороги
По информации агентов движения "АТЕШ", задержание сопровождалось жестоким избиением двух сотрудников, которое происходило под руководством представителей ФСБ.
Задержанным инкриминируют сотрудничество с Силами обороны Украины и передачу важных данных для нужд украинской армии. Сейчас обоих мужчин поместили в СИЗО №2.
Представители движения "АТЕШ" отметили, что подобные задержания становятся все более частыми, особенно в конце года. Часто людей освобождают после короткого содержания из-за отсутствия доказательств, но перед этим демонстративно задерживают для формального выполнения плана репрессий и отчетности перед высшим руководством РФ.
Российские силовики используют старые методы запугивания, чтобы усилить контроль над населением временно оккупированных территорий. Однако движение сопротивления заявляет, что такие действия только усиливают желание бороться с произволом оккупантов, а сеть сопротивления продолжает развиваться, несмотря на давление со стороны российских силовых органов.
Напомним, партизаны "АТЕШ" сообщили о опрокидывании техники россиянами на Курск. Также ранее оккупанты заявляли о случаях саботажа среди российских военных в Херсонской области.
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