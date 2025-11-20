Видео
Главная Новости дня В Украину вернули тела 1000 военнослужащих — детали

В Украину вернули тела 1000 военнослужащих — детали

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 12:40
обновлено: 13:02
В Украину вернули 1000 тел погибших военных — что известно
Репатриационные мероприятия. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину вернули 1000 тел, которые по данным российской стороны принадлежат украинским военным. В ближайшее время специалисты проведут все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в четверг, 20 ноября.

Читайте также:

Репатриационные мероприятия

Известно, что репатриационные мероприятия провели по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Повернення в Україні полеглих воїнів
Возвращение тел в Украину. Фото: t.me/Koord_shtab
В Україну повернули тіла полеглих воїнів
В Украину вернули тела военных. Фото: t.me/Koord_shtab

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Также поблагодарили личный состав Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС, поскольку именно они осуществляют перевозки репатриированных в определенные учреждения, а также организуют передачу погибших.

Повернення в Україні полеглих воїнів 20 листопада
Репатриационные мероприятия. Фото: t.me/Koord_shtab
null
Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, 23 октября в Украину вернули 1000 тел, принадлежащих военнослужащим.

Кроме того, 18 сентября также удалось вернуть в Украину 1000 тел. Военные обеспечили передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

война ВСУ украинцы Украина военные
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
