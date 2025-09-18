В Украину вернули 1000 тел погибших украинских военных

Возвращение тел военнослужащих. Фото: КШППВ/Telegram

В Украину вернули 1000 тел, которые Россия называет останками украинских военнослужащих. Экспертиза и идентификация позволят установить их личности и передать информацию родным.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными(КШППВ) в Telegram в четверг, 18 сентября.

Репатриация тел украинских защитников

Репатриация стала возможной благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности. К процессу были привлечены также международные партнеры. В частности, помощь оказал Международный Комитет Красного Креста.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", — заявили в штабе.

Власти поблагодарили Вооруженные силы Украины за организацию перевозки тел в определенные государственные учреждения. Военные обеспечили передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. В кратчайшие сроки планируется установить личности всех погибших воинов.

"Слава павшим Героям!" — подчеркнули в Координационном штабе.

Репатриация стала важным шагом в возвращении домой тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Работа по идентификации продолжается, а семьи смогут получить правдивую информацию о своих близких.

