В Украину вернули еще 1000 тел украинских военных

Возвращение тел украинских военных домой. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину вернули еще 1000 тел украинских военнослужащих. Среди репатриированных есть 5 тел наших военных, погибших в плену.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 19 августа.

Возвращение тел украинских военных домой

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди репатриированных есть пять тел украинских бойцов, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", — отметили в Координационном штабе.

Как известно, среди возвращенных сегодня "на щите" также вернулись защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Также в Координационном штабе выразили благодарность всем органам и учреждениям, при содействии которых состоялись репатриационные мероприятия.

Напомним, последний раз тела украинских военных возвращали в Украину 17 июля. Тогда тоже вернули 1000 тел бойцов.

Также ранее в полиции рассказали, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.