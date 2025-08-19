Відео
Україна
В Україну повернули 1000 тіл загиблих військових

В Україну повернули 1000 тіл загиблих військових

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:07
В Україну повернули ще 1000 тіл українських військових
Повернення тіл українських військових додому. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну повернули ще 1000 тіл українських військовослужбовців. Серед репатрійованих є 5 тіл наших військових, які загинули в полоні.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 19 серпня. 

Читайте також:

Повернення тіл українських військових додому

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед репатрійованих є п'ять тіл українських бійців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених  і важкохворих" полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду переговорів.

"Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", — наголосили у Координаційному штабі. 

Як відомо, з-поміж повернених сьогодні "на щиті" також повернулись оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. 

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. 

Також у Координаційному штабі висловили вдячність усім органам та установам, за сприяння яких відбулися репатріаційні заходи.

Нагадаємо, останній раз тіла українських військових повертали в Україну 17 липня. Тоді теж повернули 1000 тіл бійців.  

Також раніше у поліції розповіли, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.

військові війна в Україні тіло Росія обмін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
