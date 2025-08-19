В Україну повернули ще 1000 тіл українських військових

В Україну повернули 1000 тіл загиблих військових
В Україну повернули ще 1000 тіл українських військовослужбовців. Серед репатрійованих є 5 тіл наших військових, які загинули в полоні.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 19 серпня.
Повернення тіл українських військових додому
"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед репатрійованих є п'ять тіл українських бійців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду переговорів.
"Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", — наголосили у Координаційному штабі.
Як відомо, з-поміж повернених сьогодні "на щиті" також повернулись оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.
Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Також у Координаційному штабі висловили вдячність усім органам та установам, за сприяння яких відбулися репатріаційні заходи.
Нагадаємо, останній раз тіла українських військових повертали в Україну 17 липня. Тоді теж повернули 1000 тіл бійців.
Також раніше у поліції розповіли, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.
