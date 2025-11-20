В Україну повернули тіла 1000 військовослужбовців — деталі

Термінова новина

В Україну повернули 1000 тіл, які за даними російської сторони належать українським військовим. Найближчим часом фахівці проведуть всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у четвер, 20 листопада.

Репатріаційні заходи

