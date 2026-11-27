Визит Алена Берсе в Киев. Фото: x.com/alain_berset

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в пятницу, 27 ноября, прибыл в Киев. Его визит в Украину продлится два дня. Он объявил о встречах с руководством страны.

Об этом Ален Берсе сообщил в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Ален Берсе в Украине

Берсе в Киеве заявил, что справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права.

"В течение следующих двух дней я встречусь с руководством Украины, чтобы продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели", — подчеркнул он.

Пост Берсе. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование военной поддержки Украины на сумму 1 млрд евро. Деньги будут использованы для совместной закупки вооружения и техники для ВСУ, в частности дронов, средств ПВО и боеприпасов.

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