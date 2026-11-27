Візит Алена Берсе до Києва. Фото: x.com/alain_berset

Генсек Ради Європи Ален Берсе у пʼятницю, 27 листопада, прибув до Києва. Його візит в Україну триватиме два дні. Він анонсував зустрічі з керівництвом держави.

Про це Ален Берсе повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Ален Берсе в Україні

Берсе у Києві заявив, що справедливий та тривалий мир для України повинен ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права.

"Протягом наступних двох днів я зустрінуся з керівництвом України, щоб просунути роботу Ради Європи в напрямку досягнення цієї мети", — наголосив він.

Допис Берсе. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Рада ЄС погодила додаткове фінансування військової підтримки України на суму 1 млрд євро. Гроші використають для спільного придбання озброєння та техніки для ЗСУ, зокрема дронів, засобів ППО та боєприпасів.

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