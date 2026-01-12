Видео
В Украине заблокировали Polymarket — какая причина

В Украине заблокировали Polymarket — какая причина

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 16:44
Polymarket заблокировали в Украине — почему НКЭК приняла такое решение
Логотип платформы. Фото: ForkLog

В Украине Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций заблокировала доступ к платформе Polymarket. Причиной стало отсутствие лицензии на игорный бизнес.

Об этом сообщили в пресслужбе НКЭК.

Читайте также:

Почему заблокировали Polymarket

Polymarket является платформой, подобной фондовому рынку. Но вместо акций здесь пользователи пытаются угадать вероятность будущих событий - например, это могут быть результаты выборов.

Причиной блокировки стало отсутствие надлежащей лицензии на деятельность. Регулятор относит профиль деятельности платформы к сфере азартных игр. Сейчас домен Polymarket внесли в публичный реестр заблокированных ресурсов.

"Обеспечить организацию мероприятий по проведению внеплановых проверок в случае поступления от Государственного агентства Украины ПлейСити обоснованного обращения о невыполнении поставщиками электронных коммуникационных услуг обязанности по ограничению доступа к веб-сайтам", — отмечает НКЭК.

Напомним, что госагентство PlayCity меняет подходы к штрафам за рекламу игорного бизнеса. Речь идет о другой логике наказания.

Ранее мы также информировали, что глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что система контроля игорного рынка сегодня не работает. По его словам, пользу от этого получают операторы азартных игр.

