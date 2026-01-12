Polymarket заблокували в Україні — чому НКЕК прийняла таке рішення

Логотип платформи. Фото: ForkLog

В Україні Національна комісія з регулювання електронних комунікацій заблокувала доступ до платформи Polymarket. Причиною стала відсутність ліцензії на гральний бізнес.

Про це повідомили у пресслужбі НКЕК.

Чому заблокували Polymarket

Polymarket є платформою, подібною до фондового ринку. Але замість акцій тут користувачі намагаються вгадати ймовірність майбутніх подій – наприклад, це можуть бути результати виборів.

Причиною блокування стала відсутність належної ліцензії на діяльність. Регулятор відносить профіль діяльності платформи до сфери азартних ігор. Наразі домен Polymarket внесли до публічного реєстру заблокованих ресурсів.

"Забезпечити організацію заходів щодо проведення позапланових перевірок у разі надходження від Державного агентства України ПлейСіті обґрунтованого звернення щодо невиконання постачальниками електронних комунікаційних послуг обов’язку з обмеження доступу до веб-сайтів", — зазначає НКЕК.

Нагадаємо, що держагентство PlayCity змінює підходи до штрафів за рекламу грального бізнесу. Йдеться про іншу логіку покарання.

Раніше ми також інформували, що голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що система контролю грального ринку сьогодні не працює. За його словами, користь від цього отримують оператори азартних ігор.