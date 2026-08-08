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Главная Новости дня В Украине впервые провели пересадку легких ребенку: маленький пациент стал посмертным донором

В Украине впервые провели пересадку легких ребенку: маленький пациент стал посмертным донором

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 16:36
Трансплантация легких ребенку в Украине — первая операция
Врач и 13-летняя Дана. Фото: кадр из видео

В Украине впервые провели трансплантацию легких ребенку — 13-летняя Дана после длительного ожидания донора получила шанс на жизнь. Сложная операция длилась почти восемь часов, а сейчас девочка находится в сознании и чувствует себя хорошо.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт сердца Минздрава Украины и "Охматдет".

Уникальная трансплантация легких

13-летняя Дана долгое время ждала подходящего донора, после чего медики смогли провести ей трансплантацию легких. Операция стала первой в Украине пересадкой легких ребенку.

По словам кардиохирурга Бориса Тодурова, хирургическое вмешательство было сложным и длилось почти восемь часов.

После операции девочка пришла в сознание. Сейчас ее состояние оценивается как хорошее — Дана чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

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В "Охматдети" провели коридором чести маленького донора

Накануне в "Охматдети" по коридору чести прошли маленького пациента, который стал посмертным донором для трех человек.

Ребёнок поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики боролись за ее жизнь, однако полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. После необходимых обследований консилиум врачей констатировал смерть мозга.

В самый тяжелый для семьи момент родители согласились на посмертное донорство сердца, печени и легких. Благодаря их решению шанс на жизнь получили трое пациентов, нуждавшихся в неотложной трансплантации.

Донорское сердце пересадили другому ребенку с тяжелым врожденным пороком сердца. Ранее она перенесла операцию Фонтена.

Такую трансплантацию сердца ребенку в Украине провели впервые. Новое сердце начало биться уже в операционной.

Сотрудники "Охматдета" выстроились в коридор чести для маленького донора и его семьи, провожая ребенка в последний путь.

Посмертное донорство позволило спасти жизни трех пациентов. Среди них — 13-летняя Дана, которая после первой в Украине трансплантации легких ребенку получила шанс на выздоровление.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 5 августа, российские войска нанесли удар по детской больнице в Запорожье. В результате атаки были повреждены офтальмологическое, хирургическое и травматологическое отделения. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Новини.LIVE писали, что заслуженный врач Украины Ольга Богомолец отметила, что украинская медицина держится прежде всего на врачах и медсестрах, которые остаются преданными своей профессии и продолжают работать даже в сложных условиях, в частности после российских обстрелов. По ее мнению, средняя продолжительность жизни врачей составляет всего 56 лет, то есть медики в целом живут значительно меньше, чем люди, чьи жизни они спасают.

дети трансплантация органов Охматдет
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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