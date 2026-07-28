Медики в Украине в среднем живут всего 56 лет

Медики во время операции. Фото иллюстративное: Ковельское территориальное медицинское объединение

Медицина в Украине находится далеко не в идеальном состоянии. Для оказания качественной медицинской помощи не хватает финансирования. Медики тяжело работают, поэтому в среднем живут меньше представителей других профессий.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 27 июля, сообщила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Продолжительность жизни украинских медиков

До полномасштабного вторжения средняя продолжительность жизни в Украине составляла 67 лет у мужчин и 76 лет у женщин. Медики живут гораздо меньше, ведь постоянный стресс, ночные дежурства и высокая нагрузка уменьшают продолжительность жизни.

"Средняя продолжительность жизни врачей составляет 56 лет , то есть врачи совокупно живут значительно меньше, чем те, чью жизнь они спасают", — отметила Ольга Богомолец.

Также она добавила, что состоянием медицина в Украине выживает благодаря врачам и медсестрам, которые сохраняют достоинство своей профессии и возвращаются к работе, несмотря на неблагоприятные условия, в частности, после обстрелов.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на обращение главы государства сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля поздравил медицинских работников с профессиональным праздником . Политик подчеркнул, что врачи, боевые медики и работники экстренной помощи ежедневно спасают жизнь и гражданских граждан, и военнослужащих. В частности, они помогают раненым и нуждающимся в реабилитации.

Также Новини.LIVE писал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов по случаю Дня медика обратился к врачам. По его мнению, медики – один из ключевых столбов украинского сопротивления. Некоторые из них спасают жизнь на фронте, другие держат тыл.