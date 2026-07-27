Буданов привітав українських медиків із Днем медичного працівника

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав українських медиків із професійним святом. Він подякував цивільним і бойовим медикам за щоденну працю та наголосив, що саме вони є одними з ключових опор українського спротиву.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні з нагоди Дня медичного працівника, передає Новини.LIVE.

Буданов подякував медикам за стійкість і відданість

Керівник ОП зазначив, що сьогодні українські медики є невід'ємною частиною боротьби за існування держави. За його словами, цивільні медичні працівники щодня рятують життя в тилу, попри постійні виклики війни, тоді як бойові медики виконують надзвичайно складну роботу безпосередньо на фронті.

Буданов наголосив, що українська медицина стала одним із фундаментальних стовпів опору країни, а її фахівці завдяки здобутому під час війни досвіду заслужено вважаються одними з найкращих у світі.

"Наша медицина — один із фундаментальних стовпів опору. А ви щодня здобуваєте унікальний досвід і по праву вважаєтеся одними з найкращих фахівців у світі. Ворогу нас не зламати", — зазначив Буданов.

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Також очільник ОП вшанував пам'ять медиків, які загинули, рятуючи інших, і подякував усім працівникам медичної сфери за стійкість, незламність і самовіддану працю.

Заява Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Слова Кирила Буданова. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський також привітав медичних працівників із професійним святом та висловив вдячність за їхню щоденну працю під час війни. Він зазначив, що лікарі, бойові медики й працівники екстреної допомоги щодня борються за життя військових і цивільних.

Новини.LIVE також писали, що Напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський нагородив медиків державними відзнаками. Також він вручив нагороди родинам лікарів, які загинули під час повномасштабної війни, рятуючи життя людей.