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Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 12:48
Буданов привітав українських медиків із Днем медичного працівника
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав українських медиків із професійним святом. Він подякував цивільним і бойовим медикам за щоденну працю та наголосив, що саме вони є одними з ключових опор українського спротиву.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні з нагоди Дня медичного працівника, передає Новини.LIVE.

Буданов подякував медикам за стійкість і відданість

Керівник ОП зазначив, що сьогодні українські медики є невід'ємною частиною боротьби за існування держави. За його словами, цивільні медичні працівники щодня рятують життя в тилу, попри постійні виклики війни, тоді як бойові медики виконують надзвичайно складну роботу безпосередньо на фронті.

Буданов наголосив, що українська медицина стала одним із фундаментальних стовпів опору країни, а її фахівці завдяки здобутому під час війни досвіду заслужено вважаються одними з найкращих у світі.

"Наша медицина — один із фундаментальних стовпів опору. А ви щодня здобуваєте унікальний досвід і по праву вважаєтеся одними з найкращих фахівців у світі. Ворогу нас не зламати", — зазначив Буданов.

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Також очільник ОП вшанував пам'ять медиків, які загинули, рятуючи інших, і подякував усім працівникам медичної сфери за стійкість, незламність і самовіддану працю

Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника - фото 1
Заява Кирила Буданова. Скріншот: Facebook
Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника - фото 2
Слова Кирила Буданова. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський також привітав медичних працівників із професійним святом та висловив вдячність за їхню щоденну працю під час війни. Він зазначив, що лікарі, бойові медики й працівники екстреної допомоги щодня борються за життя військових і цивільних.

Новини.LIVE також писали, що Напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський нагородив медиків державними відзнаками. Також він вручив нагороди родинам лікарів, які загинули під час повномасштабної війни, рятуючи життя людей.

медики Кирило Буданов медицина
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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