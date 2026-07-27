Зеленський привітав медиків із Днем медпрацівника та подякував їм

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників із професійним святом та подякував їм за щоденну роботу в умовах війни. Він наголосив, що лікарі, бойові медики та всі працівники екстреної допомоги щодня рятують життя військових і цивільних.

Щороку в цей день відзначають День медика. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Зеленський подякував медикам за роботу під час війни

Президент зазначив, що українські медики працюють у лікарнях, реанімаціях, операційних, стабілізаційних пунктах і прифронтових медичних закладах, часто ризикуючи власним життям.

За словами Зеленського, медичні працівники допомагають пораненим військовим, надають допомогу постраждалим від російських атак, займаються реабілітацією та повертають людей до повноцінного життя після травм і хвороб.

"Наші медики завжди поруч. Рятують наших воїнів після поранень, допомагають цивільним, підтримують тих, хто пережив російські обстріли", — зазначив президент.

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Глава держави подякував лікарям, бойовим медикам, медичним сестрам і братам, фельдшерам, парамедикам та всім працівникам системи охорони здоров’я за професіоналізм, витримку й відданість своїй справі.

Зеленський також висловив вдячність за кожне врятоване життя та привітав медиків із Днем медичних працівників.

Лікарі в роботі. Фото: командування Медичних Сил Збройних Сил України

Робота бойового медика. Фото: 109-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Екстрена медична допомога. Фото: ДСНС Харківщини

Новини.LIVE писали, що напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками представників медичної сфери. Також глава держави вручив нагороди родинам лікарів, які загинули під час повномасштабної війни, рятуючи життя людей.

Також Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України із 32-ю річницею створення підрозділу. Глава держави відзначив бійців державними нагородами.