Зеленский поздравил медиков с Днём медицинского работника и поблагодарил их

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за ежедневную работу в условиях войны. Он подчеркнул, что врачи, боевые медики и все сотрудники служб экстренной помощи ежедневно спасают жизни военных и гражданских лиц.

Каждый год в этот день отмечают День медика. Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Зеленский поблагодарил медиков за работу во время войны

Президент отметил, что украинские медики работают в больницах, реанимациях, операционных, стабилизационных пунктах и прифронтовых медицинских учреждениях, часто рискуя собственной жизнью.

По словам Зеленского, медицинские работники помогают раненым военным, оказывают помощь пострадавшим от российских атак, занимаются реабилитацией и возвращают людей к полноценной жизни после травм и болезней.

"Наши медики всегда рядом. Спасают наших воинов после ранений, помогают гражданским, поддерживают тех, кто пережил российские обстрелы", — отметил президент.

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Глава государства поблагодарил врачей, боевых медиков, медицинских сестер и братьев, фельдшеров, парамедиков и всех работников системы здравоохранения за профессионализм, выдержку и преданность своему делу.

Зеленский также выразил благодарность за каждую спасенную жизнь и поздравил медиков с Днем медицинских работников.

Врачи за работой. Фото: командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

Работа боевого медика. Фото: 109-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Экстренная медицинская помощь. Фото: ГСЧС Харьковской области

Новини.LIVE сообщали, что накануне Дня медицинского работника президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами представителей медицинской сферы. Также глава государства вручил награды семьям врачей, погибших во время полномасштабной войны, спасая жизни людей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины с 32-й годовщиной создания подразделения. Глава государства наградил бойцов государственными наградами.