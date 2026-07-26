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Главная Новости дня Зеленский наградил медиков государственными наградами и назвал их примером для всего мира

Зеленский наградил медиков государственными наградами и назвал их примером для всего мира

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Дата публикации 26 июля 2026 17:50
Зеленский поздравил украинских медиков, вручил государственные награды и рассказал о развитии медицины
Зеленский вручает награды медикам. Фото: ОП

Накануне Дня медицинского работника президент Украины Владимир Зеленский наградил медиков государственными наградами. Он вручил награды семьям врачей, погибших, спасая жизни во время полномасштабной войны.

Об этом сообщается на сайте ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский наградил медиков

Во время торжеств глава государства поблагодарил медиков за ежедневную работу и подчеркнул, что именно они являются одной из главных опор устойчивости страны.

"Каждый ваш день — это жизнь для других. Это развитие нашей медицины", — сказал Зеленский.

Зеленский наградил медиков государственными наградами и назвал их примером для всего мира - фото 1
Вручение наград. Фото: ОП

Президент отметил, что, несмотря на постоянные российские атаки и чрезвычайную нагрузку, украинские медики продолжают работать в стабилизационных пунктах, больницах, операционных, реанимациях и службах экстренной помощи, спасая военных и гражданских людей.

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Вручение наград. Фото: ОП

Отдельно Зеленский подчеркнул развитие медицинской системы даже в условиях войны. По его словам, в Украине уже работают сотни реабилитационных центров, а медики ежедневно проводят более 17 тысяч реабилитационных сессий, что в шесть раз больше, чем в начале полномасштабного вторжения. Также продолжается развитие системы психического здоровья и трансплантологии. С начала полномасштабной войны украинские специалисты провели почти 2,5 тысячи трансплантаций, а медицинские бригады, занимающиеся эвакуацией раненых с фронта, спасли более 80 тысяч человек.

"Я благодарю вас за ваш профессионализм, выдержку, человечность и, самое главное, — за каждую спасенную украинскую жизнь", — подчеркнул президент.

Зеленский наградил медиков государственными наградами и назвал их примером для всего мира - фото 3
Церемония вручения наград. Фото: ОП

Зеленский также заверил, что государство и в дальнейшем будет работать над улучшением условий труда медицинских работников, обеспечением больниц современным оборудованием и развитием украинской системы здравоохранения.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Зеленский сообщил, что Украина активно наращивает производство собственных дальнобойных беспилотников и расширяет сотрудничество с международными партнерами в сфере оборонных технологий. В частности, Киев рассчитывает на углубление взаимодействия с США для развития совместных проектов по производству дронов.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина неоднократно заявляла о готовности к прекращению боевых действий при условии реальных шагов со стороны России. В то же время Киев подчеркивает, что именно Москва продолжает атаки, отказывается от конструктивного диалога и не демонстрирует намерений завершить войну дипломатическим путем.

Владимир Зеленский государственная награда медицина
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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