Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов обратился к медикам в День медицинского работника

Буданов обратился к медикам в День медицинского работника

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 12:48
Буданов поздравил украинских медиков с Днём медицинского работника
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил украинских медиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил гражданских и военных медиков за ежедневный труд и подчеркнул, что именно они являются одной из ключевых опор украинского сопротивления.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём обращении по случаю Дня медицинского работника, передаёт Новини.LIVE.

Буданов поблагодарил медиков за стойкость и преданность

Глава ОП отметил, что сегодня украинские медики являются неотъемлемой частью борьбы за существование государства. По его словам, гражданские медицинские работники ежедневно спасают жизни в тылу, несмотря на постоянные вызовы войны, в то время как боевые медики выполняют чрезвычайно сложную работу непосредственно на фронте.

Буданов подчеркнул, что украинская медицина стала одним из фундаментальных столпов сопротивления страны, а ее специалисты благодаря опыту, полученному во время войны, заслуженно считаются одними из лучших в мире.

"Наша медицина — одна из фундаментальных опор сопротивления. А вы ежедневно приобретаете уникальный опыт и по праву считаетесь одними из лучших специалистов в мире. Врагу нас не сломить", — отметил Буданов.

Читайте также:

Также глава ОП почтил память медиков, погибших, спасая других, и поблагодарил всех работников медицинской сферы за стойкость, несокрушимость и самоотверженный труд.

Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника - фото 1
Заявление Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook
Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника - фото 2
Слова Кирилла Буданова. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и выразил благодарность за их ежедневный труд во время войны. Он отметил, что врачи, боевые медики и работники экстренной помощи ежедневно борются за жизнь военных и гражданских лиц.

Новини.LIVE также писали, что накануне Дня медицинского работника президент Украины Владимир Зеленский наградил медиков государственными наградами. Кроме того, он вручил награды семьям врачей, погибших во время полномасштабной войны, спасая жизни людей.

медики Кирилл Буданов медицина
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации