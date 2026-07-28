Медики в Україні в середньому живуть лише 56 років

Медики під час операції. Фото ілюстративне: Ковельське територіальне медичне об’єднання

Медицина в Україні наразі перебуває далеко не в ідеальному стані. Для надання якісної медичної допомоги бракує фінансування. Медики важко працюють, тому в середньому живуть менше за представників інших професій.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 27 липня, повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

Тривалість життя українських медиків

До повномасштабного вторгнення середня тривалість життя в Україні становила 67 років у чоловіків і 76 років у жінок. Медики живуть значно менше, адже постійний стрес, нічні чергування та високе навантаження зменшують тривалість життя.

"Середня тривалість життя лікарів складає 56 років, тобто лікарі сукупно живуть значно менше, ніж ті, чиє життя вони рятують", — зазначила Ольга Богомолець.

Також вона додала, що станом медицина в Україні виживає завдяки лікарям і медсестрам, які зберігають гідність своєї професії та повертаються до роботи, попри несприятливі умови, зокрема після обстрілів.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на звернення голови держави повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський 27 липня привітав медичних працівників із професійним святом. Політик наголосив, що лікарі, бойові медики та працівники екстреної допомоги щодня рятують життя і цивільних громадян, і військовослужбовців. Зокрема, вони допомагають пораненим і тим, хто потребує реабілітації.

Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов із нагоди Дня медика звернувся до лікарів. На його думку, медики — один із ключових стовпів українського спротиву. Дехто з них рятує життя на фронті, інші — тримають тил.