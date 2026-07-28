Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лише 56 років: заслужена лікарка України назвала середню тривалість життя медиків

Лише 56 років: заслужена лікарка України назвала середню тривалість життя медиків

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 05:23
Медики в Україні в середньому живуть лише 56 років
Медики під час операції. Фото ілюстративне: Ковельське територіальне медичне об’єднання

Медицина в Україні наразі перебуває далеко не в ідеальному стані. Для надання якісної медичної допомоги бракує фінансування. Медики важко працюють, тому в середньому живуть менше за представників інших професій. 

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 27 липня, повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. 

Тривалість життя українських медиків 

До повномасштабного вторгнення середня тривалість життя в Україні становила 67 років у чоловіків і 76 років у жінок. Медики живуть значно менше, адже постійний стрес, нічні чергування та високе навантаження зменшують тривалість життя.

"Середня тривалість життя лікарів складає 56 років, тобто лікарі сукупно живуть значно менше, ніж ті, чиє життя вони рятують", — зазначила Ольга Богомолець. 

Також вона додала, що станом медицина в Україні виживає завдяки лікарям і медсестрам, які зберігають гідність своєї професії та повертаються до роботи, попри несприятливі умови, зокрема після обстрілів.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на звернення голови держави повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський 27 липня привітав медичних працівників із професійним святом. Політик наголосив, що лікарі, бойові медики та працівники екстреної допомоги щодня рятують життя і цивільних громадян, і військовослужбовців. Зокрема, вони допомагають пораненим і тим, хто потребує реабілітації. 

Також Новини.LIVE писав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов із нагоди Дня медика звернувся до лікарів. На його думку, медики — один із ключових стовпів українського спротиву. Дехто з них рятує життя на фронті, інші — тримають тил. 

медики тривалість життя ефір Новини.LIVE
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації