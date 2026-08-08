Трансплантація легень дитині в Україні — перша операція

Лікар та 13-річна Дана. Фото: кадр із відео

В Україні вперше провели трансплантацію легень дитині — 13-річна Дана після тривалого очікування донора отримала шанс на життя. Складна операція тривала майже вісім годин, а зараз дівчинка перебуває при свідомості та почувається добре.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Інститут серця МОЗ України та "Охматдит".

Унікальна трансплантація легень

13-річна Дана тривалий час чекала на відповідного донора, після чого медики змогли провести їй трансплантацію легень. Операція стала першою в Україні пересадкою легень дитині.

За словами кардіохірурга Бориса Тодурова, хірургічне втручання було складним і тривало майже вісім годин.

Після операції дівчинка прийшла до свідомості. Наразі її стан оцінюють як добрий — Дана почувається добре та перебуває під наглядом медиків.

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В "Охматдиті" провели коридором пошани маленького донора

Напередодні в "Охматдиті" коридором пошани провели маленького пацієнта, який став посмертним донором для трьох людей.

Дитина потрапила до лікарні з тяжкою травмою голови. Медики боролися за її життя, однак отримані ушкодження виявилися несумісними з життям. Після необхідних обстежень консиліум лікарів констатував смерть мозку.

У найважчий для родини момент батьки погодилися на посмертне донорство серця, печінки та легень. Завдяки їхньому рішенню шанс на життя отримали троє пацієнтів, які потребували невідкладної трансплантації.

Донорське серце пересадили іншій дитині з тяжкою вродженою вадою серця. Раніше вона перенесла операцію Фонтена.

Таку трансплантацію серця дитині в Україні виконали вперше. Нове серце почало битися вже в операційній.

Працівники "Охматдиту" утворили для маленького донора та його родини коридор пошани, проводжаючи дитину в останню путь.

Посмертне донорство дало можливість врятувати життя трьох пацієнтів. Серед них — 13-річна Дана, яка після першої в Україні трансплантації легень дитині отримала шанс на одужання.

Новини.LIVE писали, що у середу, 5 серпня, російські війська завдали удару по дитячій лікарні в Запоріжжі. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали офтальмологічне, хірургічне та травматологічне відділення. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Новини.LIVE інформували, що заслужена лікарка України Ольга Богомолець зазначила, що українська медицина тримається передусім на лікарях і медсестрах, які залишаються відданими своїй професії та продовжують працювати навіть у складних умовах, зокрема після російських обстрілів. На її думку, середня тривалість життя лікарів становить лише 56 років, тобто медики загалом живуть значно менше, ніж люди, чиє життя вони рятують.