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Главная Новости дня В Украине до +38: синоптик Диденко назвала дату ослабления жары

В Украине до +38: синоптик Диденко назвала дату ослабления жары

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 15:01
Прогноз погоды в Украине на 29–30 июня — синоптик Диденко прогнозирует жару до +38°
Человек под системой охлаждения. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце июня сохранится сильная жара. Температурные рекорды будут зафиксированы в большинстве регионов страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в ближайшее время

В западных областях температура будет подниматься до +33…+38 °C, на севере — до +30…+34 °C, в Сумской области будет немного прохладнее — +27…+29 °C. В центральных областях ожидается +30…+35 °C, на востоке — +26…+29 °C, а на юге — до +35 °C.

По словам Диденко, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Уже вечером 29 июня осадки с грозовыми явлениями и шквалистым ветром вероятны на севере, западе и частично в центре Украины. В ночь на 30 июня грозы возможны в центральных регионах, а днём — на западе страны.

В Киеве 29 июня вечером также ожидается гроза со шквалами ветра, тогда как 30 июня в столице будет сухо и жарко — до +34°C.

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Диденко отмечает, что жара постепенно начнет ослабевать со 2 июля в западных областях, а 3–4 июля — на остальной территории Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Европа продолжает страдать от аномальной жары, которая уже привела к человеческим жертвам в ряде стран. Во Франции всего за один день от экстремально высоких температур погибли по меньшей мере 18 человек, среди них — двое малолетних детей, которых обнаружили в раскалённом автомобиле.

Как сообщали Новини.LIVE, во Франции из-за аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды, ввели временный запрет на употребление алкоголя во время публичных мероприятий. Ограничение распространяется на официальные уличные мероприятия, в частности музыкальные фестивали.

Наталка Диденко погода в Украине аномальная жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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