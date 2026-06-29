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Головна Новини дня В Україні до +38: синоптик Діденко назвала дату послаблення спеки

В Україні до +38: синоптик Діденко назвала дату послаблення спеки

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Дата публікації: 29 червня 2026 15:01
Прогноз погоди в Україні на 29-30 червня — синоптик Діденко прогнозує спеку до +38°
Людина під системою охолодження. Фото: Новини.LIVE

В Україні наприкінці червня утримається сильна спека. Температурні рекорди охоплять більшість регіонів країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода у найближчий час

У західних областях температура підніматиметься до +33…+38°C, на півночі — до +30…+34°C, на Сумщині трохи прохолодніше — +27…+29°C. У центральних областях очікується +30…+35°C, на сході — +26…+29°C, а на півдні — до +35°C.

За словами Діденко, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Уже ввечері 29 червня опади з грозовими явищами та шквалистим вітром ймовірні на півночі, заході та частково в центрі України. У ніч проти 30 червня грози можливі в центральних регіонах, а вдень — на заході країни.

У Києві 29 червня ввечері також очікується гроза зі шквалами вітру, тоді як 30 червня у столиці буде сухо та спекотно — до +34°C.

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Діденко зазначає, що спека поступово почне слабшати з 2 липня у західних областях, а 3–4 липня — на решті території України.

Як повідомляли новини LIVE, Європа продовжує потерпати від аномальної спеки, яка вже призвела до людських жертв у низці країн. У Франції лише за один день від екстремально високих температур загинули щонайменше 18 осіб, серед них — двоє малолітніх дітей, яких виявили в розпеченому автомобілі.

Як повідомляли новини LIVE, у Франції через аномальну спеку, яка фіксує нові температурні рекорди, запровадили тимчасову заборону на вживання алкоголю під час публічних заходів. Обмеження поширюється на офіційні вуличні події, зокрема музичні фестивалі.

Наталка Діденко погода в Україні аномальна спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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