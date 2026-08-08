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Главная Новости дня В Украине 9 августа ожидается похолодание: где пройдут дожди и грозы

В Украине 9 августа ожидается похолодание: где пройдут дожди и грозы

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Дата публикации 8 августа 2026 19:09
В Україні 9 серпня очікується похолодання: де пройдуть дощі та грози
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 9 августа, в Украине жара ослабнет, однако в восточных и юго-восточных областях дневная температура по-прежнему будет достигать +28...+33 °C. Ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а ветер усилится до 7–12 м/с.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра, сообщает Новини.LIVE.

Какая будет погода 9 августа

Ночью в большинстве северных и центральных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем осадки переместятся на восток и юго-восток страны. На остальной территории будет преимущественно сухо.

В Украине 9 августа ожидается похолодание: где пройдут дожди и грозы - фото 1
Температурная карта Украины. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, а днем — +22...+27 °C. На юге, востоке Украины и в Днепропетровской области будет теплее: ночью +18...+23 °C, днём воздух прогреется до +28...+33 °C.

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На западе Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура составит +11...+16 °C, днем — +26...+31 °C.

В северных областях также будет преимущественно сухо. Ночью ожидается +11...+16 °C, днем — +24...+29 °C.

В центральной части страны прогнозируется малооблачная погода без осадков, температура ночью составит +15...+20 °C, днём — +27...+32 °C.

На юге и в Крыму осадков не ожидается. Ночью будет +17...+22 °C, а днём — +29...+34 °C. Ветер северный, 9–14 м/с.

На востоке также будет преимущественно сухо. Температура ночью составит +15...+20 °C, днем — +28...+33 °C.

Как изменится погода после жары

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, понижение температуры связано с прохождением холодного атмосферного фронта и сменой воздушной массы. Похолодание начнёт распространяться с западных и северных областей, тогда как на крайнем юго-востоке и в Крыму жара ослабнет не так существенно.

Как сообщали Новини.LIVEв течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVEв июле Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. По оценкам ученых, из-за экстремально высоких температур погибли более 10 тысяч человек, преимущественно в возрасте от 65 лет. Исследователи связывают резкий рост смертности с аномальной жарой, интенсивность которой усиливается в результате изменения климата.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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