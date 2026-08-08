В Україні 9 серпня очікується похолодання: де пройдуть дощі та грози

У неділю, 9 серпня, в Україні спаде спека, однак у східних та південно-східних областях температура вдень ще сягатиме +28...+33 °C. Уночі та вранці місцями очікуються короткочасні дощі й грози, а вітер посилиться до 7–12 м/с.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода 9 серпня

Уночі в більшості північних та центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень опади перемістяться на схід та південний схід країни. На решті території буде переважно сухо.

Температурна карта України. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, а вдень — +22...+27 °C. На півдні, сході України та Дніпропетровщині буде тепліше: вночі +18...+23 °C, вдень повітря прогріється до +28...+33 °C.

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На заході України очікується малохмарна погода без опадів. Вночі температура становитиме +11...+16 °C, вдень — +26...+31 °C.

У північних областях також буде переважно сухо. Вночі очікується +11...+16 °C, вдень — +24...+29 °C.

У центральній частині країни прогнозують малохмарну погоду без опадів, температура вночі становитиме +15...+20 °C, вдень — +27...+32 °C.

На півдні та в Криму опадів не очікується. Вночі буде +17...+22 °C, а вдень — +29...+34 °C. Вітер північний, 9–14 м/с.

На сході також буде переважно сухо. Температура вночі становитиме +15...+20 °C, вдень — +28...+33 °C.

Як зміниться погода після спеки

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, зниження температури пов'язане з проходженням холодного атмосферного фронту та зміною повітряної маси. Похолодання почне поширюватися із західних і північних областей, тоді як на крайньому південному сході та в Криму спека послабиться не так суттєво.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні Європа пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. За оцінками науковців, через екстремально високі температури померли понад 10 тисяч людей, переважно віком від 65 років. Дослідники пов'язують різке зростання смертності з аномальною спекою, інтенсивність якої посилюють зміни клімату.