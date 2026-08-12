Солнечное затмение над Киевом и Европой 12 августа

Солнечное затмение над Парижем 12 августа 2026 года. Фото: Reuters

Вечером 12 августа над Европой наблюдалось солнечное затмение, частичную фазу которого было видно и в Украине. В Киеве явление длилось около девяти минут — с 20:14 до 20:23. Максимальная фаза пришлась примерно на 20:18, когда Луна закрыла около 2,7% солнечного диска.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Солнечное затмение над Киевом 12 августа. Фото: Telegraf

Как солнечное затмение было видно в Киеве

Частичная фаза затмения в столице началась около 20:14 по киевскому времени. Максимального покрытия Солнца Луна достигла примерно в 20:18, а завершилось явление около 20:23.

По расчетам сервиса Time and Date, в Киеве Луна закрыла лишь около 2,7% солнечного диска. Из-за небольшой фазы затмения в столице оно было заметно лишь в течение короткого времени.

Несмотря на это, явление удалось запечатлеть на фото. На снимках видно небольшое затмение на фоне заходящего Солнца.

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Где в Украине затмение было заметнее

Полной фазы солнечного затмения в Украине не наблюдалось. В разных регионах страны была видна лишь частичная фаза, причем лучшие условия для наблюдения были на западе.

В частности, в районе Шацких озер на Волыни Луна закрыла до 65% солнечного диска. Максимальная фаза там наступила примерно в 20:50, а само затмение длилось с 20:15 до 20:54.

Степень покрытия также зависела от области. В Закарпатской области он достигал 43,5%, во Львовской — 40,5%, в Тернопольской — 26,4%, в Хмельницкой — 16,4%, а в Винницкой — 12%.

В центральных и восточных регионах затмение было менее заметным. Кроме того, его наблюдение в отдельных районах затрудняло низкое положение Солнца над горизонтом.

Солнечное затмение в Испании. Фото: Reuters

Где можно было увидеть полную фазу затмения

Полная фаза солнечного затмения проходила не через Украину, а через отдельные территории Европы. Полоса полного затмения пролегала через Гренландию, Исландию, Испанию, а также небольшую часть Португалии и России.

Лунная тень начала своё движение в Арктике, прошла вблизи Северного полюса, далее через Гренландию и Исландию и завершила свой путь в северной и восточной Испании, а также на Балеарских островах.

Солнечное затмение в Словении 12 августа. Фото: Reuters

У побережья Исландии полная фаза длилась до 2 минут 18 секунд. В Испании затмение происходило вблизи захода Солнца, из-за чего небо могло приобретать золотистые и багряные оттенки.

Это солнечное затмение стало первым полным затмением, которое было видно из отдельных районов континентальной Европы за 27 лет.

Солнечное затмение в Германии. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что 12 августа Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1 на фоне низкой солнечной активности. За последние сутки на Солнце зафиксировали две вспышки класса B и три класса C, которые существенно не влияют на Землю. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 25%, крупной — 5%, а вспышек М- и Х-класса — по 1%.

Новини.LIVE также сообщали, что в августе 2026 года ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности, хотя в целом геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Предварительно слабые или умеренные колебания магнитного поля прогнозируются на 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В то же время эти даты являются ориентировочными, поскольку долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от активности Солнца.