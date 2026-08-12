Солнечное затмение над Киевом и Европой 12 августа

В странах Европы наблюдали солнечное затмение: фото
Вечером 12 августа над Европой наблюдалось солнечное затмение, частичную фазу которого было видно и в Украине. В Киеве явление длилось около девяти минут — с 20:14 до 20:23. Максимальная фаза пришлась примерно на 20:18, когда Луна закрыла около 2,7% солнечного диска.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Как солнечное затмение было видно в Киеве
Частичная фаза затмения в столице началась около 20:14 по киевскому времени. Максимального покрытия Солнца Луна достигла примерно в 20:18, а завершилось явление около 20:23.
По расчетам сервиса Time and Date, в Киеве Луна закрыла лишь около 2,7% солнечного диска. Из-за небольшой фазы затмения в столице оно было заметно лишь в течение короткого времени.
Несмотря на это, явление удалось запечатлеть на фото. На снимках видно небольшое затмение на фоне заходящего Солнца.
Где в Украине затмение было заметнее
Полной фазы солнечного затмения в Украине не наблюдалось. В разных регионах страны была видна лишь частичная фаза, причем лучшие условия для наблюдения были на западе.
В частности, в районе Шацких озер на Волыни Луна закрыла до 65% солнечного диска. Максимальная фаза там наступила примерно в 20:50, а само затмение длилось с 20:15 до 20:54.
Степень покрытия также зависела от области. В Закарпатской области он достигал 43,5%, во Львовской — 40,5%, в Тернопольской — 26,4%, в Хмельницкой — 16,4%, а в Винницкой — 12%.
В центральных и восточных регионах затмение было менее заметным. Кроме того, его наблюдение в отдельных районах затрудняло низкое положение Солнца над горизонтом.
Где можно было увидеть полную фазу затмения
Полная фаза солнечного затмения проходила не через Украину, а через отдельные территории Европы. Полоса полного затмения пролегала через Гренландию, Исландию, Испанию, а также небольшую часть Португалии и России.
Лунная тень начала своё движение в Арктике, прошла вблизи Северного полюса, далее через Гренландию и Исландию и завершила свой путь в северной и восточной Испании, а также на Балеарских островах.
У побережья Исландии полная фаза длилась до 2 минут 18 секунд. В Испании затмение происходило вблизи захода Солнца, из-за чего небо могло приобретать золотистые и багряные оттенки.
Это солнечное затмение стало первым полным затмением, которое было видно из отдельных районов континентальной Европы за 27 лет.
Новини.LIVE сообщали, что 12 августа Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1 на фоне низкой солнечной активности. За последние сутки на Солнце зафиксировали две вспышки класса B и три класса C, которые существенно не влияют на Землю. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 25%, крупной — 5%, а вспышек М- и Х-класса — по 1%.
Новини.LIVE также сообщали, что в августе 2026 года ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности, хотя в целом геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Предварительно слабые или умеренные колебания магнитного поля прогнозируются на 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В то же время эти даты являются ориентировочными, поскольку долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от активности Солнца.