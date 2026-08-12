Сонячне затемнення над Києвом та Європою 12 серпня

Сонячне затемнення над Парижем 12 серпня 2026 року. Фото: Reuters

Увечері 12 серпня над Європою спостерігали сонячне затемнення, часткову фазу якого було видно і в Україні. У Києві явище тривало близько дев'яти хвилин — від 20:14 до 20:23. Максимальна фаза припала приблизно на 20:18, коли Місяць закрив близько 2,7% сонячного диска.

Про це інформує Новини.LIVE.

Сонячне затемнення над Києвом 12 серпня. Фото: Telegraf

Як сонячне затемнення було видно у Києві

Часткова фаза затемнення у столиці розпочалася близько 20:14 за київським часом. Максимального покриття Сонця Місяць досяг приблизно о 20:18, а завершилося явище близько 20:23.

За розрахунками сервісу Time and Date, у Києві Місяць закрив лише близько 2,7% сонячного диска. Через невелику фазу затемнення в столиці воно було помітним лише протягом короткого часу.

Попри це, явище вдалося зафіксувати на фото. На кадрах видно невелике затемнення на тлі Сонця, що заходить.

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Де в Україні затемнення було помітнішим

Повної фази сонячного затемнення в Україні не спостерігали. У різних регіонах країни було видно лише часткову фазу, причому найкращі умови для спостереження були на заході.

Зокрема, в районі Шацьких озер на Волині Місяць закрив до 65% сонячного диска. Максимальна фаза там настала приблизно о 20:50, а саме затемнення тривало з 20:15 до 20:54.

Рівень покриття також залежав від області. У Закарпатській області він сягав до 43,5%, у Львівській — до 40,5%, у Тернопільській — до 26,4%, у Хмельницькій — до 16,4%, а у Вінницькій — до 12%.

У центральних та східних регіонах затемнення було менш помітним. Додатково його спостереження в окремих районах ускладнювало низьке положення Сонця над горизонтом.

Сонячне затемнення в Іспанії. Фото: Reuters

Де можна було побачити повну фазу затемнення

Повна фаза сонячного затемнення проходила не через Україну, а через окремі території Європи. Смуга повного затемнення пролягала через Гренландію, Ісландію, Іспанію, а також невелику частину Португалії та Росії.

Місячна тінь розпочала свій рух в Арктиці, пройшла поблизу Північного полюса, далі через Гренландію та Ісландію й завершила шлях у північній та східній Іспанії, а також на Балеарських островах.

Сонячне затемнення в Словенії 12 серпня. Фото: Reuters

Біля узбережжя Ісландії повна фаза тривала до 2 хвилин 18 секунд. В Іспанії затемнення відбувалося поблизу заходу Сонця, через що небо могло набувати золотистих і багряних відтінків.

Це сонячне затемнення стало першим повним затемненням, яке було видно з окремих районів континентальної Європи за 27 років.

Сонячне затемнення в Німеччині. Фото: Reuters

Новини.LIVE інформували, що Землю 12 серпня накрила слабка магнітна буря рівня G1 на тлі низької сонячної активності. За останню добу на Сонці зафіксували два спалахи класу B та три класу C, які суттєво не впливають на Землю. Імовірність малого геомагнітного шторму становить 25%, великого — 5%, а спалахів М- та Х-класу — по 1%.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2026 року очікуються кілька періодів підвищеної сонячної активності, хоча загалом геомагнітна ситуація буде переважно спокійною. Попередньо слабкі або помірні коливання магнітного поля прогнозують на 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Водночас ці дати є орієнтовними, оскільки довгострокові прогнози можуть змінюватися залежно від активності Сонця.