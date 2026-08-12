Магнитные бури 12 августа: чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

Слабая магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю в среду, 12 августа. Она может привести к сбоям в работе энергосистем, повлиять на маршруты миграции животных, а также ухудшить самочувствие метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 12 августа

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса B и три класса C, которые существенно не влияют на Землю.

Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до уровня слабой бури, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек класса С.

Солнечная активность на 12 августа:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 25%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 15

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Для большинства здоровых людей они не представляют доказанной прямой опасности, хотя некоторые могут замечать изменения самочувствия:

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головная боль или чувство усталости;

сонливость или, наоборот, проблемы со сном;

раздражительность, перепады настроения;

ощущение слабости;

колебания артериального давления.

В первую очередь помогают обычные вещи — достаточное количество воды, сон, регулярное питание, отдых и меньшее перегревание.

Как писали Новини.LIVE, 12 августа в Украине ожидается переменная облачность, но без значительных осадков. Температура воздуха будет комфортной.

Также мы рассказывали, когда в августе ожидаются периоды повышенной солнечной активности, которые способны вызвать колебания магнитного поля Земли.