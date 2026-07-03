Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США на ступеннях Капитолия арестовали майора ВВС: требовал импичмента Трампа

В США на ступеннях Капитолия арестовали майора ВВС: требовал импичмента Трампа

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 03:21
Майор Воздушных сил США потребовал импичмента Трампа - его арестовали
Здание Капитолия США. Фото: Reuters

В среду на ступенях Капитолия США арестовали майора ВВС США Джейсона Уотсона. Это произошло после того, как выступил с речью, в которой призывал к импичменту и отстранению от должности президиума Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Что известно о задержании майора в США

Как пишет издание, Уотсон выступил на пресс-конференции, организованной группой активистов "Коалиция по демобилизации" (Removal Coalition). Во время мероприятия он представился действующим военным и был одет в военную форму. Также на мероприятии присутствовал конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин. После мероприятия военного задержали.

В полиции Капитолия США, которая подтвердила факт ареста, заявили, что граждане не могут проводить демонстрации на ступенях Палаты представителей, если их не сопровождает член Конгресса.

Согласно их заявлению, Уотсона "сопроводил" к ступеням член Конгресса, который "покинул место происшествия". После этого полиция дала военному "законные приказы прекратить незаконную демонстрацию, иначе он будет арестован".

Читайте также:

"Мужчина отказался подчиниться нашим законным требованиям и был арестован по статье 22-1307 "Создание толп, препятствование и создание неудобств", — добавили правоохранители, отметив, что на территории Капитолия есть и другие места, где демонстрации разрешены.

Какие заявления сделал майор ВВС США в адрес власти

Основательница Removal Coalition Джессика Денсон, которая организовала пресс-конференцию, заявила, что Уотсон связался с ними по электронной почте и сказал, что понимает потенциальные последствия своих действий.

Так, в ходе своего выступления он раскритиковал недавние военные действия администрации Трампа в Венесуэле и Иране, а также ужесточение иммиграционного законодательства. Уотсон утверждал, что это нарушает многие конституционные положения.

"За это президента и вице-президента необходимо подвергнуть импичменту, осудить и отстранить от должности", — говорил Уотсон.

CNN пишет, что публичные проявления несогласия в рядах действующих военных встречаются редко, поскольку военнослужащие обязаны выполнять приказы в соответствии с Единым кодексом военной юстиции.

Причем 88 статья кодекса квалифицирует оскорбительные высказывания в адрес президента, вице-президента, Конгресса и других высших чиновников — как уголовное преступление. Кроме того, военным запрещено носить форму во время участия в политических митинга.

Что будет дальше

Во вторник представитель Верховного суда округа Колумбия сообщил, что Уотсона освобождают, а возможное дело против него открывать не будут.

Также CNN обратилось в ВВС США с просьбой подтвердить, является ли Уотсон действующим военнослужащим, но ответа пока не было.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

Также мы писали, что 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Подробнее о том, какие были его основные заявления об Украине и какие были громкие скандалы — читайте по этой ссылке.

США Дональд Трамп арест
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации