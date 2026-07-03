Майор Воздушных сил США потребовал импичмента Трампа - его арестовали

Здание Капитолия США. Фото: Reuters

В среду на ступенях Капитолия США арестовали майора ВВС США Джейсона Уотсона. Это произошло после того, как выступил с речью, в которой призывал к импичменту и отстранению от должности президиума Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Что известно о задержании майора в США

Как пишет издание, Уотсон выступил на пресс-конференции, организованной группой активистов "Коалиция по демобилизации" (Removal Coalition). Во время мероприятия он представился действующим военным и был одет в военную форму. Также на мероприятии присутствовал конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин. После мероприятия военного задержали.

В полиции Капитолия США, которая подтвердила факт ареста, заявили, что граждане не могут проводить демонстрации на ступенях Палаты представителей, если их не сопровождает член Конгресса.

Согласно их заявлению, Уотсона "сопроводил" к ступеням член Конгресса, который "покинул место происшествия". После этого полиция дала военному "законные приказы прекратить незаконную демонстрацию, иначе он будет арестован".

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"Мужчина отказался подчиниться нашим законным требованиям и был арестован по статье 22-1307 "Создание толп, препятствование и создание неудобств", — добавили правоохранители, отметив, что на территории Капитолия есть и другие места, где демонстрации разрешены.

Какие заявления сделал майор ВВС США в адрес власти

Основательница Removal Coalition Джессика Денсон, которая организовала пресс-конференцию, заявила, что Уотсон связался с ними по электронной почте и сказал, что понимает потенциальные последствия своих действий.

Так, в ходе своего выступления он раскритиковал недавние военные действия администрации Трампа в Венесуэле и Иране, а также ужесточение иммиграционного законодательства. Уотсон утверждал, что это нарушает многие конституционные положения.

"За это президента и вице-президента необходимо подвергнуть импичменту, осудить и отстранить от должности", — говорил Уотсон.

CNN пишет, что публичные проявления несогласия в рядах действующих военных встречаются редко, поскольку военнослужащие обязаны выполнять приказы в соответствии с Единым кодексом военной юстиции.

Причем 88 статья кодекса квалифицирует оскорбительные высказывания в адрес президента, вице-президента, Конгресса и других высших чиновников — как уголовное преступление. Кроме того, военным запрещено носить форму во время участия в политических митинга.

Что будет дальше

Во вторник представитель Верховного суда округа Колумбия сообщил, что Уотсона освобождают, а возможное дело против него открывать не будут.

Также CNN обратилось в ВВС США с просьбой подтвердить, является ли Уотсон действующим военнослужащим, но ответа пока не было.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

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