Фейки о Драпатом: предупреждение об информационной атаке

Михаил Драпатый. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

В сети распространяются фейки о главнокомандующем Вооруженными Силами Украины Михаиле Драпатом. Речь идет о дезинформационных и манипулятивных материалах. Драпатый отреагировал на это и призвал соблюдать информационную гигиену.

Об этом сообщили Центр противодействия дезинформации и Михаил Драпатый, передает Новини.LIVE.

Фейки о Драпатом

На этот раз в соцсетях распространяется якобы заявление супруги главнокомандующего, в котором говорится о сопротивлении реформам Драпатого, давлении со стороны представителей бывшего руководства ВСУ и политических кругов, а также о возможности его досрочной отставки.

Фейк о Драпатом. Фото: Центр противодействия дезинформации

В ЦПД отметили, что никаких подтверждений подлинности заявления или его принадлежности супруге Драпатого нет.

"Подобные публикации являются продолжением информационной кампании, цель которой — сформировать в обществе ложное представление о внутреннем расколе в военном руководстве и подорвать доверие к Вооруженным Силам Украины", — говорится в сообщении.

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Информация, поступающая из анонимных или неофициальных источников без надлежащего подтверждения, не может служить достаточным основанием для выводов о ситуации в военном руководстве.

Реакция Драпатого

Драпатый отметил, что должность главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак, которые начались с первых дней его работы. Цель — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом.

По словам главнокомандующего, часть атак проводится скоординированно, с привлечением сетей ботов. Драпатый поблагодарил Минцифры за выявление и блокировку таких сетей. Он подчеркнул, что работа продолжается.

"Отдельно подчеркиваю: члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности. Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнул Драпатый.

Он говорит, что сейчас общей целью является приближение победы.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Пост Драпатого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко, РФ усилила информационные атаки против украинских военных, распространяя фейковые видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские СМИ распространяют манипуляции о якобы наносимых украинскими военными ударах по гражданской инфраструктуре на временно оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины поражают исключительно военные объекты российских оккупантов.