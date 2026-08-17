Фейки про Драпатого: попердження про інформаційну атаку

Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

У мережі поширюють фейки про головнокомандувача Збройними Силами України Михайла Драпатого. Йдеться про дезінформаційні та маніпулятивні матеріали. Драпатий відреагував та закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Про це повідомили Центр протидії дезінформації та Михайло Драпатий, передає Новини.LIVE.

Фейки про Драпатого

Цього разу соцмережами шириться нібито заява дружини головнокомандувача, в якій йдеться про опір реформам Драпатого, тиск з боку представників колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також можливість його дострокової відставки.

Фейк про Драпатого. Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД зазначили, що жодних підтверджень автентичності заяви чи її належності дружині Драпатого немає.

"Подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої — сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

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Інформація, що надходить з анонімних або неофіційних джерел без належного підтвердження, не може бути достатньою підставою для висновків щодо ситуації у військовому керівництві.

Реакція Драпатого

Драпатий зауважив, що посада головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак, які почалися з перших днів його роботи. Метою є посіяти недовіру всередині держави та між військом та суспільством.

За словами головкома, частина атак проводиться скоординовано, із залученням ботомереж. Драпатий подякував Мінцифри за виявлення та блокування таких мереж. Він наголосив, що робота триває.

"Окремо наголошую: члени моєї сімʼї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності. Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене", — наголосив Драпатий.

Він каже, що наразі спільною метою є наближення перемоги.

Допис ЦПД. Фото: скриншот

Допис Драпатого. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника ЦПД Андрія Коваленка, РФ посилила інформаційні атаки проти українських військових, поширюючи фейкові відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські медіа поширюють маніпуляції щодо нібито ударів українських військових по цивільній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. У відомстві наголосили, що Сили оборони України уражають лише військові об’єкти російських окупантів.