В СБС подтвердили удар по складам Wildberries в РФ: фото

Пожар в России. Фото: росСМИ

Карина Приходько Редактор

Под Москвой в России горят склады логистического центра Wildberries. Накануне Силы обороны нанесли удар по региону с помощью дронов.

Как сообщает Новини.LIVE, эту информацию подтвердил 1-й отдельный Центр сил беспилотных систем.

Удар по складам Wildberries в России

"Огромный склад Wildberries площадью 188 тысяч квадратных метров благодаря работе 1-го отдельного центра СБС ярко горит, а черный дым виден за километры", — говорится в сообщении.

Пожар в России. Фото: кадр с видео

В СБС отметили: "Когда карма вступает в действие, огнетушители дикому обществу уже не помогают".

Отметим, что Wildberries — крупнейший российский маркетплейс, основанный в 2004 году. Компания располагает разветвлённой сетью логистических центров и складов по всей России, через которые проходит основной поток товаров для онлайн-заказов.

В ночь на 18 июля 2026 года во время массированной атаки беспилотников сообщалось о поражении логистических объектов Wildberries в Котовске Тамбовской области и в Электростали Московской области.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, РФ приостановила судоходство в Азовском море после атак. По данным издания, под удар попали 13 российских судов, среди которых 10 танкеров.

В то же время Владимир Зеленский заявил о поражении НПЗ в Башкортостане, расположенного примерно в 1300 километрах от линии фронта. Одновременно в Краснодарском крае украинские военные нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу.