Задержание подозреваемого военнослужащего. Фото: gp.gov.ua

В Ровенской области предстанет перед судом 51-летний полковник, которого обвиняют в привлечении двух подчиненных военнослужащих к ремонтным и строительным работам на частном участке вместо выполнения служебных обязанностей. За время проведения этих работ из государственного бюджета им выплатили почти 536 тысяч гривен денежного довольствия.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Полковник привлекал подчиненных к ремонту дома

По данным следствия, с января 2025 года по май 2026 года полковник , занимавший должность заместителя командира воинской части и начальника штаба, привлекал двух подчиненных к частным работам на доме своей тещи. Там он проживал вместе с семьей.

Военные почти ежедневно ремонтировали крышу и фундамент, возводили забор, благоустраивали территорию и перевозили строительные материалы на служебном автомобиле. В это время они не выполняли свои непосредственные обязанности.

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Взамен полковник, по версии обвинения, освобождал подчиненных от дежурств и предоставлял им другие привилегии по службе. Несмотря на то, что военнослужащие выполняли частные работы, им продолжали начислять денежное довольствие и дополнительные выплаты. Общая сумма таких выплат составила почти 536 тысяч гривен.

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В ходе обысков обнаружили 552 патрона

Кроме того, во время обыска у полковника обнаружили 552 патрона, из которых 242 — боевые. По данным следствия, он приобрел и хранил их незаконно.

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Полковнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, организацию уклонения военнослужащих от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения и незаконное обращение с боеприпасами.

Также был издан приказ о переводе офицера в боевое воинское подразделение.

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Прокуроры Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили обвинительный акт в суд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Донецкой области будут судить командира воинской части, начальника штаба и других военнослужащих. По данным следствия, они организовали схему незаконного начисления боевых выплат за якобы участие в боевых действиях.

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Также Новини.LIVE писали, что военнослужащего ВСУ подозревают в государственной измене. По версии следствия, он передавал российской стороне информацию о расположении и перемещении украинских военных объектов, в частности координаты ремонтного батальона, где сам проходил службу.