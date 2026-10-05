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Главная Новости дня Военных обвиняют в незаконных боевых выплатах на сумму 9 млн гривен

Военных обвиняют в незаконных боевых выплатах на сумму 9 млн гривен

Ua ru
5 октября 2026 17:34
Более 9 млн грн боевых выплат: командира воинской части будут судить
Донецкая специализированная прокуратура проводит следственные действия. Фото: Офис Генерального прокурора

Донецкая специализированная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении командира воинской части, начальника штаба — заместителя командира, командира взвода технического обеспечения и других военнослужащих. По версии следствия, в воинской части, выполнявшей задачи на территории Донецкой области, они организовали схему незаконного начисления дополнительного вознаграждения за якобы участие в боевых действиях в период с января 2023 года по ноябрь 2024 года.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Незаконные выплаты военным

По данным следствия, командир воинской части привлек к схеме подчиненных и распределил между ними роли. В рапорты и другие официальные документы военнослужащие вносили ложные сведения об участии бойцов в боевых действиях.

На основании этих документов оформлялись приказы о выплате дополнительного вознаграждения, после чего они передавались в финансово-экономическую службу.

Сколько средств было выплачено незаконно

В результате этой схемы военнослужащим безосновательно выплатили более 9 млн грн. Следствие считает, что в дальнейшем эти средства распределялись между участниками организованной группы.

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В ходе расследования прокурор подал в интересах воинской части гражданский иск о возмещении более 9 млн грн ущерба, нанесенного государству. 1,6 млн грн уже было возмещено. Также на имущество обвиняемых наложен арест.

В чём обвиняют военных

Действия фигурантов квалифицировали как организацию, соучастие и пособничество в злоупотреблении служебным положением в составе организованной группы, а также служебный подлог.

Санкции по этим статьям, в частности, предусматривают от трех до шести лет лишения свободы, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штраф.

Другие дела в отношении военных

Ранее Новини.LIVE сообщали о деле военнослужащего ВСУ, которого подозревают в передаче российской стороне данных о расположении и перемещении украинских военных объектов. В частности, координат ремонтного батальона, где мужчина проходил службу.

Также сообщалось о пяти должностных лицах РТЦК и СП, которых подозревают во внесении недостоверной информации в реестр "Оберіг" с завышением количества мобилизованных. Среди фигурантов — действующий и бывший руководители двух РТЦК Закарпатской области, а также бывшие начальники двух РТЦК Черновицкой области и одного РТЦК Буковины.

Офис генерального прокурора прокуратура военные Криминал выплаты военным боевые выплаты
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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