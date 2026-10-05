Понад 9 млн грн бойових виплат: командира військової частини судитимуть

Донецька спеціалізована прокуратура проводить слідчі дії. Фото: Офіс Генерального прокурора

Донецька спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини, начальника штабу — заступника командира, командира взводу технічного забезпечення та інших військовослужбовців. За версією слідства, у військовій частині, яка виконувала завдання на території Донецької області, вони організували схему незаконного нарахування додаткової винагороди за нібито участь у бойових діях упродовж січня 2023 року — листопада 2024 року.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

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Незаконні виплати військовим

За даними слідства, командир військової частини залучив до схеми підлеглих та розподілив між ними ролі. До рапортів та інших офіційних документів військовослужбовці вносили неправдиві відомості про участь бійців у бойових діях.

На підставі цих документів оформлювали накази про виплату додаткової винагороди, після чого передавали їх до фінансово-економічної служби.

Скільки коштів виплатили незаконно

Унаслідок схеми військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 9 млн грн. Слідство вважає, що надалі ці кошти розподіляли між учасниками організованої групи.

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Під час розслідування прокурор заявив в інтересах військової частини цивільний позов про відшкодування понад 9 млн грн збитків, завданих державі. 1,6 млн грн вже було відшкодовано. Також на майно обвинувачених наклали арешт.

У чому звинувачують військових

Дії фігурантів кваліфікували як організацію, співвиконавство та пособництво у зловживанні службовим становищем у складі організованої групи, а також службове підроблення.

Санкції статей, зокрема, передбачають від трьох до шести років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та штраф.

Інші справи щодо військових

Раніше Новини.LIVE повідомляли про справу військовослужбовця ЗСУ, якого підозрюють у передачі російській стороні даних про розташування та переміщення українських військових об'єктів. Зокрема координат ремонтного батальйону, де чоловік проходив службу.

Також повідомлялося про п'ятьох посадовців РТЦК та СП, яких підозрюють у внесенні недостовірної інформації до реєстру "Оберіг" із завищенням кількості мобілізованих. Серед фігурантів — чинний та колишній керівники двох РТЦК Закарпатської області, а також колишні начальники двох РТЦК Чернівецької області та одного РТЦК Буковини.