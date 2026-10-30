Затримання підозрюваного військового. Фото: gp.gov.ua

На Рівненщині судитимуть 51-річного полковника, якого обвинувачують у залученні двох підлеглих військовослужбовців до ремонту та будівництва на приватному обійсті замість виконання службових обов’язків. За час таких робіт із державного бюджету їм виплатили майже 536 тисяч гривень грошового забезпечення.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Новини.LIVE.

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Полковник залучав підлеглих до ремонту будинку

За даними слідства, із січня 2025-го до травня 2026 року полковник, який обіймав посаду заступника командира військової частини та начальника штабу, залучав двох підлеглих до приватних робіт на будинку своєї тещі. Там він проживав разом із родиною.

Військові майже щодня ремонтували дах і фундамент, зводили паркан, упорядковували територію та перевозили будівельні матеріали службовим автомобілем. У цей час вони не виконували своїх безпосередніх обов’язків.

Натомість полковник, за версією обвинувачення, звільняв підлеглих від чергувань та надавав їм інші привілеї по службі. Попри те, що військовослужбовці виконували приватні роботи, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення та додаткові виплати. Загальна сума таких виплат становила майже 536 тисяч гривень.

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Під час обшуків знайшли 552 патрони

Крім цього, під час обшуку в полковника виявили 552 набої, з яких 242 — бойові. За даними слідства, їх він придбав і зберігав незаконно.

Полковнику інкримінують зловживання службовим становищем, організацію ухилення військовослужбовців від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану та незаконне поводження з боєприпасами.

Також видали наказ про переведення офіцера до бойового військового підрозділу.

Прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували обвинувальний акт до суду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Донеччині судитимуть командира військової частини, начальника штабу та інших військовослужбовців. За даними слідства, вони організували схему незаконного нарахування бойових виплат за нібито участь у бойових діях.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовця ЗСУ підозрюють у державній зраді. За версією слідства, він передавав російській стороні інформацію про розташування та переміщення українських військових об’єктів, зокрема координати ремонтного батальйону, де сам проходив службу.