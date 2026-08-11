Пожар на предприятии в Дубенском районе: что известно

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Ровенской области

В Дубенском районе Ровенской области на территории одного из предприятий произошел пожар. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС и другие необходимые экстренные службы.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Причины пожара в Ровенской области в настоящее время устанавливаются

В настоящее время спасатели работают над ликвидацией пожара и контролируют ситуацию.

Спасатели Ровенской области. Фото: ГСЧС Ровенской области

Сведения о причинах возникновения возгорания, площади, охваченной огнем, а также о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Ровенской области

В ГСЧС отметили, что более подробная информация будет обнародована после завершения первоочередных мероприятий.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС Ровенской области

Ситуация на месте пожара находится под контролем спасателей.

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