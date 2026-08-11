Пожежа на підприємстві на Дубенщині: що відомо

На Рівненщині спалахнула пожежа на території підприємства
На Дубенщині Рівненської області на території одного з підприємств виникла пожежа. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та інші необхідні екстрені служби.
Інформацію про займання повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Рівненщини, передає Новини.LIVE.
Причини пожежі на Рівненщині наразі встановлюють
Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі та контролюють ситуацію.
Відомості про причини виникнення займання, площу, яку охопив вогонь, а також можливих постраждалих наразі уточнюються.
У ДСНС зазначили, що детальніша інформація буде оприлюднена після завершення першочергових заходів.
Ситуація на місці пожежі перебуває під контролем рятувальників.
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Як повідомляли Новини.LIVE, у Рівному 15-річна дівчина опинилася заблокованою всередині поштомата. Рятувальники оперативно прибули на місце, відкрили комірку та звільнили її, медична допомога не знадобилася.