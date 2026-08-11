Пожежа на підприємстві на Дубенщині: що відомо

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Рівненщини

На Дубенщині Рівненської області на території одного з підприємств виникла пожежа. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та інші необхідні екстрені служби.

Інформацію про займання повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Рівненщини, передає Новини.LIVE.

Причини пожежі на Рівненщині наразі встановлюють

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі та контролюють ситуацію.

Рятувальники Рівненщини. Фото: ДСНС Рівненщини

Відомості про причини виникнення займання, площу, яку охопив вогонь, а також можливих постраждалих наразі уточнюються.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Рівненщини

У ДСНС зазначили, що детальніша інформація буде оприлюднена після завершення першочергових заходів.

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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Рівненщини

Ситуація на місці пожежі перебуває під контролем рятувальників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Квасилові на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю потяга та маршрутного автобуса. Попередньо, внаслідок зіткнення загинули четверо людей, ще кілька осіб могли постраждати.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Рівному 15-річна дівчина опинилася заблокованою всередині поштомата. Рятувальники оперативно прибули на місце, відкрили комірку та звільнили її, медична допомога не знадобилася.